Отношения пары длились целых пять лет. Причины расставания Даша не называет.

Украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева огорошила своих поклонников новостью: она разошлась с женихом Артемом Кимом, который находится под следствием с 2017 года.

Об этом она сказала во время "Тік-Tok-минутки"с Алексеем Дурневым.

Ведущий спросил у Даши, что у нее нового в жизни.

Читайте также"Чтобы никто не п**дел": украинская звезда Playboy в секси-боди широко раздвинула ножки (фото)"Из нового я могу рассказать, что я теперь красивая одинокая женщина... Мы разошлись с парнем, ну, как разошлись... Остались друзьями, как и все нормальные люди", - ответила артистка. Напомним, она была в отношениях с Кимом пять лет.

Об отношениях Даши с Артемом стало известно в 2016 году, пара планировала свадьбу. Но позже возлюбленного певицы задержали.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года Кима задержали детективы НАБУ вместе с САП. Его подозревают в хищении государственных средств на сумму почти 27 млн грн за тендер на закупку техники Южноукраинской атомной электростанцией. Это дело продолжается с 2012 года.

Артема Кима называют соорганизатором проведения тендера, в результате которого было незаконно потрачено почти 27 млн грн государственных средств.

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Автор: Ольга Робейко