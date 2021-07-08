Леся Никитюк с подружками / фото instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как отпраздновала с подругами Ивана Купала.
Фото с мероприятия она опубликовала в своем Instagram.
"Волшебный вечер с друзьями", – подписала Никитюк снимки.
На фото она позирует в платье-вышиванке и венке.
"Какие невероятно красивые украиночки!", "Супер", "Красавицы", "Лесные красавицы", "Настоящие мавки", "Русалки", "Веночек запустите, любимого найти так можно", "Голой нужно купаться", "Раздевайся", "Русалочка", – отреагировали поклонники.
Леся Никитюк / фото instagram.com/lesia_nikituk
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