Леся Никитюк назвала проведенный вечер "волшебным".

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как отпраздновала с подругами Ивана Купала.

Фото с мероприятия она опубликовала в своем Instagram.

"Волшебный вечер с друзьями", – подписала Никитюк снимки.

На фото она позирует в платье-вышиванке и венке.

"Какие невероятно красивые украиночки!", "Супер", "Красавицы", "Лесные красавицы", "Настоящие мавки", "Русалки", "Веночек запустите, любимого найти так можно", "Голой нужно купаться", "Раздевайся", "Русалочка", – отреагировали поклонники.

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Автор: Катерина Шварц