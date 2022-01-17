Супруги отдыхают на Мальдивских островах.

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж за бизнесмена Алмаза, отправилась с ним в романтическое путешествие на Мальдивы.

Счастливая Онуфрийчук с радостью делится с поклонниками фотографиями со своим супругом. На одном из фото они позируют в бассейне, а на другом - едят арбуз.

"Я точно знаю, что не смогла бы быть не с любимым человеком и притворяться. Ни дня, ни при каких условиях, ни за какие деньги. Это так прекрасно, хотеть вернуться домой, лечь в постель и прильнуть к любимому человеку. Так интересно вместе открывать что-нибудь новое для обоих. И так ценно чувствовать поддержку, делиться друг с другом всеми переживаниями и мечтами", - подписала фото Онуфрийчук.

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Напомним, ранее ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук слилась в страстном поцелуе с мужем-миллионером.

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