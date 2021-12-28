Иванна Онуфрийчук сейчас отдыхает с мужем на Мальдивах.

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук вместе со своим супругом, бизнесменом Алмазом отправилась в романтическое путешествие на Мальдивские острова.

Молодожены уже успели показать несколько фотографий, на одной из которых они слились в страстном поцелуе. В кадре Иванна позирует в легком платье, демонстрируя длинные ножки. В то же время Алмаз предстал в белых шортах и розовой рубашке.

Читайте такжеНастя Каменских в красных чулках и прозрачном платье свела сеть с ума (фото)"Люблю нас таких, искренних и настоящих. Когда я его встретила, я почувствовала одну важную вещь: с ним я могу быть самой собой. Мне не нужно делать что-нибудь необычное, чтобы ему понравиться. Не нужно скрывать свои негативные стороны, плохое настроение и думать, как и что правильно сказать ему. Он любит и ценит меня именно такой, какой я являюсь: смешной, с перцем в характере, сентиментальной, чувствительной, с моим юмором и сарказмом. И главное то, что такие ощущения у нас взаимны", - подписала фото Иванна.

Напомним, 11 ноября 2021 года Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за бизнесмена Алмаза. А до этого влюбленные сыграли свадьбу на Мальдивах.

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