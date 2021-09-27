Поклонники не особо удивились новой выходкой Леси.

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками новым ярким снимком.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

"Я наколола губы… Как я вас наколола", – пошутила Никитюк в подписи к снимке.

На фото Леся позирует с распущенными волосами, в расстегнутой рубашке, и черном бюстгальтере.

Читайте также"Хорошая девочка стала плохой": чувственная Кристина Соловий снялась для PlayboyПодписчики отреагировали шутками в комментариях: "Тю, так уже давно", "На деву Монро похожа", "Все, женюсь", "Наша хмельницкая красотка", "Тетя Люся", "Только проснулась, но уже с макияжем", "Леся, губы вы накололи еще давно. Так что не удалось наколоть нас!", "На секунду показалось. что Повалий", "Следующий шаг? Тити?".

Ранее сообщалось, как на Лесю Никитюк набросилась пьяная фанатка во время концерта "Мумий Тролль".

А до этого ведущая озадачила поклонников снимком с признанием.

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Автор: Виолетта Орлова