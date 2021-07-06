По мнению исполнительницы, менять мнение – это естественно.

Украинская певица, известная как Jerry Heil, объявила, что передумала ехать в США и намерена заново поступить в консерваторию, которую бросила ради переезда.

Об этом она написала в Instagram.

«Высшее образование – отстой. Высшее образование в Украине – вообще кринж какой-то. Это я так думала еще год назад. А сегодня заново поступаю в консерваторию, которую бросила, чтобы поступить в США», – написала она.

При этом певица добавила, что менять мнение – это естественно.

Читайте такжеБритни Спирс идет на пенсию: менеджер певицы заявил о завершении ее карьерыВ апреле текущего года стало известно, что Jerry Heil собирается в США. Комментируя свой запланированный переезд певица отмечала, что не собирается навсегда покидать Украину.

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Автор: Катерина Шварц