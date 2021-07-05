Певица показала забавное фото в своем Instagram.

Украинская певица Jerry Heil опубликовала на своей страничке в социальной сети новый снимок.

Девушка предстала в кадре в белой кофте, с хвостиком и с большими наушниками. Такой забавный снимок она подписала с юмором: ""Неужели мы будем игнорировать тот факт, что я секс-бомба?" Это мой любимый тип комментов от ботов, а вы от каких ботских "перлов" хохочете?"

"Боты иногда говорят правду", "Тебе Бог разрешил быть такой красивой?", "Бомба-ракета", "Невероятно милая", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич