Девушка призналась, что всегда хотела писать музыку для фильмов и потому едет учиться в Америку.

Украинская певица Jerry Heil впервые прокомментировала информацию о переезде в США. Она рассказала, почему хочет поехать в Америку и навсегда ли собирается покинуть Украину.

Читайте такжеJerry Heil уезжает в СШАВидеообращение к поклонникам по этому поводу девушка опубликовала на своем YouTube-канале.

«Все не так однозначно», – отметила она.

Jerry Heil призналась, что всегда мечтала писать музыку для фильмов, и откровенно рассказала, как три года назад бросила учебу:

«Проучившись в консерватории полтора года, я поняла, что я двигаюсь куда-то не туда… Мне стало неинтересно».

В итоге девушка не без помощи продюсера Михаила Ясинского приняла решение отправиться в США, чтобы там продолжить учебу. Но при этом она заверила, что это не станет концом ее карьеры в Украине:

«Чем я теперь занимаюсь? Это поступлением в вуз. Буду пробоваться в разные учебные заведения в америке. Именно в те, в которые я давно хотела… Я бы хотела привнести реально что-то крутое в развитие украинской культуры. Это не значит, что я «свалила», и что я хочу забросить карьеру тут».

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Автор: Катерина Шварц