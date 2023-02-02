Певица расстроилась, что не смогла спеть лучше Лепса.

Российская певица родом из Украины Анна Асти приняла участие в шоу "Конфетка", где устроила скандал. Как сообщает Telegram-канал "НеМалахов", певица не смогла спеть лучше Григория Лепса, из-за чего сильно расстроилась.

В итоге она начала истерить при включенных камерах. Стоит отметить, что сейчас у Асти "черная" полоса. Ранее росСМИ сообщили, что в стране-агрессоре закрыли бизнес предательницы, а все потому, что вскрылась правда о ее гражданстве.

Оказывается, что Дзюба (настоящее имя певицы, - УНИАН) занималась предпринимательской деятельностью на территории РФ, так как имела вид на жительство. Но сейчас его срок действия закончилась. Кроме того, у Асти нет российского паспорта, так как она до сих пор остается гражданкой Украины, несмотря на то, что поддерживает преступный режим Кремля.

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Кто такая Анна Асти

Анна родилась в Черновцах, но строить карьеру уехала в РФ в составе дуэте Artik&Asti. В прошлом году стало известно о распаде группы, Дзюба ушла в сольное плаванье.

У Анны в Украине остались родственники, которых она навещала в начале полномасштабного российского вторжения. Первые дни большой войны она вместе с ними провела в бомбоубежище, однако вскоре поспешила вернуться в страну-агрессора.

Певица никак не высказывается о войне в Украине, но ее позиция и так понятно - девушка продолжает выступать на концертах в РФ и дружить с артистами-путинистами.

Недавно она засветилась в США с Филиппом Киркоровым.

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