На территории страны-агрессора удивлены тому, что у певицы не оказалось российского гражданства. Срок действия справки, подтверждающей вид на жительство, уже истек.

Предательница Украины Анна Asti, настоящее имя которой Анна Дзюба, попала в скандал в России. Фанатка путинского режима до сих пор является гражданкой Украины, а в РФ жила и вела предпринимательскую деятельность на основании вида на жительство. Сейчас срок действия справки ВНЖ закончился, и по этой причине налоговая служба лишила ее статуса ИП, пишут росСМИ.

Сейчас путинистка Анна Asti отправилась в США вместе с другим сторонником кровавой войны - артистом Филиппом Киркоровым. Российские адвокаты утверждают, что Анна сможет без проблем вернуться на территорию России, ведь ее муж - россиянин.

"В Россию певица, скорее всего, вернётся без проблем, так как наличие супруга-россиянина обеспечивает ей беспрепятственный въезд. Проблемы могут возникнуть только в том случае, если артистка совершит правонарушение, например, будет распространять фейки о Вооруженных силах РФ", - говорят российские правозащитники, намекая на проблемы у певицы, если она вдруг решит начать поддерживать Украину и осуждать войну.

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Кто такая Анна Asti

Уроженка города Черновцы. Свою карьеру Анна сначала пыталась строить на две страны, но в итоге выбрала Россию. В конце 2020 года она вышла замуж за российского бизнесмена.

События 24 февраля 2022 года и обстрелы мирных украинцев, которые продолжаются по сей день, не стали для звезды причиной опомниться и поддержать свою родину - она цинично продолжает петь в России.

Напомним, путинист Киркоров обманом улетел в США и веселится с украинкой.

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