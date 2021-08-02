Рок-группа Wildways спела саркастическую песню "Put In" и вызвала овации.

В Тернополе закончился музыкальный фестиваль "Файне місто", в последний день мероприятия там выступила российская группа Wildways. Музыканты исполнили свою известную песню "Put In", во время которой украинцы начали скандировать "Путин – х*йло".

Выступление российской рок-группы и скандирование на фестивале попало на видео, которое уже появилось на YouTube.

Так, 1 августа на сцену фестиваля "Файне місто" вышли участники группы Wildways. Они исполнили свою песню "Put In", в которой с сарказмом обыгрывается фамилия президента РФ и высмеивается политическая система современной России. Гости фестиваля скандировали известную кричалку о Путине и с радостью подпевали группе.

На видео можно заметить, что вокалист Wildways был приятно удивлен тем, как его принимают в Тернополе. Как известно, выступление группы было под угрозой, ведь музыкальный коллектив проверяли в СБУ. К счастью, Wildways разрешили принять участие в фестивале "Файне місто", что очень понравилось фанатам группы.

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Автор: Полина Кузенко