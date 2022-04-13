На главную роль третьего сезона проекта претендуют Марченко, Никитюк и Астафьева.

Телеведущий проекта "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник сделал у себя в Instagram-профиле пост с опросом о том, кого фолловеры видят следующей главной героиней самого романтического украинского телепроекта.

Комментаторы чаще всего указывали Оксану Марченко, Дашу Астафьеву и Лесю Никитюк.

Даша Астафьева, которая с начала полномасштабной войны в Украине пошла волонтерить и готовить обеды для военных, является одной из самых частоупоминаемых личностей. Ранее даже сам Григорий Решетник говорил, что хотел бы видеть ее в роли главной героини третьего сезона.

Также пользователи высказались, что хотели бы видеть холостячкой телеведущую Нового канала Лесю Никитюк.

В шутку пользователи писали, что новой героиней проекта может стать Оксана Марченко, мужа которой задержали за государственную измену.

Отметим, ранее ведущий Решетник заверил, что 3 сезон реалити "Холостяк" обязательно выйдет на экраны после безоговорочной победы Украины в войне с российскими оккупантами.

Напомним, Астафьева прокомментировала молчание Тодоренко о войне в Украине и заявила, что надеется удержаться, чтобы "не начистить ей морду".

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