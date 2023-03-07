Актер Дмитрий Назаров, который прославился по сериалу "Кухня", высказался против кровавого кремлевского режима.

Актер Дмитрий Назаров, который высказался против кровавого кремлевского режима и против войны в Украине, рассказал, что ему пишут россияне. Звезда сериала "Кухня" признался, что за свою позицию стал получать сообщения с угрозами в свой адрес и в адрес своей жены.

Участились гневные письма в последние два месяца, когда Назарова уволили с театра имени Чехова. С тех пор актер стал чаще давать интервью, рассказывая о том, что он против войны, а также неоднократно публиковал в сети стихи о жизни в России и российской пропаганде.

"Когда я публикую стихотворения против ботов, вся пресса встает на дыбы и говорит, что я обидел весь народ. Милые мои, я пишу про ботов, про электронные системы. Я говорю про людей, которые пишут: "Твою жену надо расстрелять, а тебе проломить основание черепа, когда будешь идти домой. Убить тебя, растоптать", - поделился Дмитрий Назаров.

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Напомним, 13 января Константин Хабенский уволил из МХТ Назарова и его супругу Ольгу Васильеву. Спустя месяц после этого пара покинула Россию. Несмотря на угрозы и хейт, которые Назаров активно получает из РФ, он не планирует останавливаться, поскольку выступает против убийственной войны.

Отметим, что звезда "Кухни", который утверждал, что поддерживает Украину, возмутился, когда его попросили помочь нашим военным.

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