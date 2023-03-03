Звезда "Кухни", который утверждал, что поддерживает Украину, возмутился, когда его попросили помочь нашим военным.

Российский актер Дмитрий Назаров, которого уволили из театра имени Чехова за его позицию против полномасштабной войны в Украине, удивил рассказом о том, как его просили помочь нашей армии. Оказалось, звезда "Кухни" и "Отеля Элеон" отказался донатить на ВСУ.

Так, в беседе с Марком Фейгиным Назаров рассказал, что однажды его попросили помочь нашим военным. Актеру писали с просьбой прислать деньги на беспилотник, однако он грубо отказался.

"Все-таки нужно отдавать отчет, что есть какие-то вещи, на который я лично пойти не могу. Когда мне пишут в Instagram: "собираем деньги для украинской армии, на беспилотники пришлите, пожалуйста, деньги". Я говорю: "Вы что, с ума сошли? Вы всерьез это от меня, от россиянина, спрашиваете?", - заявил Назаров.

Видео дня

Жена актера, Ольга Васильева, пыталась остановить своего мужа. Она хотела сгладить ситуацию и оправдать супруга. Однако Назаров не пошел на попятную. На фразу "это другое", которую сказала его жена, артист ответил: "Какая разница? Нет!".

Все это актер говорил в прямой трансляции у Фейгина. В запись интервью этот фрагмент не попал, однако все равно остался в сети.

Напомним, в этом же стриме Назаров рассказал, что Хабенский устроил ему "публичную порку".

Вас также могут заинтересовать новости: