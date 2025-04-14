Украинская блогерша Диана из Винницкой области оскандалилась из-за своей реакции на российский обстрел Сум 13 апреля, где количество жертв возросло уже до 34 человек. Женщина выдала, что ее совсем не беспокоит происходящее в Украине и ей безразлично к трагедии, которая произошла в Сумах.
Как известно, оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по центру города в Вербное воскресенье. В результате вражеского обстрела было повреждено много жилых и нежилых зданий, а также погибло более 30 человек, из которых двое - дети. Еще 119 человек получили травмы из-за атаки россиян.
Накануне многие украинцы, в том числе и публичные лица, распространяли информацию об обстреле, чтобы обратить внимание иностранцев на террор захватчиков. Однако у блогерши Дианы другие взгляды на войну. Мало того, что она не упомянула о смертельном обстреле в своем блоге с 14-тысячной аудиторией, так еще и выдала возмутительное заявление об этом в сети.
В своем TikTok она опубликовала отрывок из прямой трансляции. В ролике женщина выдала, что война ее никак не касается и действия россиян на нее, мол, не влияют. А о ракетном ударе по Сумах она сказала, что это также не ее дело, а у нее "все хорошо".
"Война не влияет, что мне война? Мне же безразлично. Ты видела, что в Сумах? Видела и что?! Боже, у меня все хорошо", - заявила Диана.
Она живет в селе, поэтому, по ее словам, война беспокоит ее только из-за мужа. Блогерша боится, что ее избранника могут мобилизовать, а все остальное ее не волнует: "У меня только это одно, чтобы ТЦК не было, потому что у меня муж. А если бы не муж, то мне и ТЦК было безразлично".
Сейчас ее пост уже собрал более 700 комментариев, подавляющее большинство из которых возмутительные и негативные. Пользователи не понимают, как живя в Украине, можно до сих пор оставаться и при этом еще и публично выражать такую нейтральную позицию. Люди призывают отреагировать СБУ и называют Диану предательницей:
- "Отметьте официальные аккаунты, пусть СБУ заинтересуется ею"
- "Посмотрите люди, кому вы донатите! Ей все равно, что война! Позор"
- "Существо бездушное"
- "Первый человек, который продаст нашу страну врагу, ей безразлично, что гибнут мирные люди"
- "Вы говорите, что война на вас не влияет, но не забывайте, что вы носите ребенка под сердцем, а война забирает лучших сыновей, детей"
Напомним, в отличие от украинской блогерши войной интересуется и активно выражает свою позицию Бернар-Анри Леви. Французский режиссер отреагировал на удар РФ по Сумах и призвал прекратить переговоры с Россией. Он рассказал о своей недавней поездке в украинский город, который ежедневно страдает от обстрелов и объяснил, как можно остановить Владимира Путина.