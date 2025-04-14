Женщина заявила, что война ее никак не касается, смущает блогершу только, чтобы ее мужа не мобилизовали.

Украинская блогерша Диана из Винницкой области оскандалилась из-за своей реакции на российский обстрел Сум 13 апреля, где количество жертв возросло уже до 34 человек. Женщина выдала, что ее совсем не беспокоит происходящее в Украине и ей безразлично к трагедии, которая произошла в Сумах.

Как известно, оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по центру города в Вербное воскресенье. В результате вражеского обстрела было повреждено много жилых и нежилых зданий, а также погибло более 30 человек, из которых двое - дети. Еще 119 человек получили травмы из-за атаки россиян.

Накануне многие украинцы, в том числе и публичные лица, распространяли информацию об обстреле, чтобы обратить внимание иностранцев на террор захватчиков. Однако у блогерши Дианы другие взгляды на войну. Мало того, что она не упомянула о смертельном обстреле в своем блоге с 14-тысячной аудиторией, так еще и выдала возмутительное заявление об этом в сети.

В своем TikTok она опубликовала отрывок из прямой трансляции. В ролике женщина выдала, что война ее никак не касается и действия россиян на нее, мол, не влияют. А о ракетном ударе по Сумах она сказала, что это также не ее дело, а у нее "все хорошо".

"Война не влияет, что мне война? Мне же безразлично. Ты видела, что в Сумах? Видела и что?! Боже, у меня все хорошо", - заявила Диана.

Она живет в селе, поэтому, по ее словам, война беспокоит ее только из-за мужа. Блогерша боится, что ее избранника могут мобилизовать, а все остальное ее не волнует: "У меня только это одно, чтобы ТЦК не было, потому что у меня муж. А если бы не муж, то мне и ТЦК было безразлично".

Сейчас ее пост уже собрал более 700 комментариев, подавляющее большинство из которых возмутительные и негативные. Пользователи не понимают, как живя в Украине, можно до сих пор оставаться и при этом еще и публично выражать такую нейтральную позицию. Люди призывают отреагировать СБУ и называют Диану предательницей:

"Отметьте официальные аккаунты, пусть СБУ заинтересуется ею"

"Посмотрите люди, кому вы донатите! Ей все равно, что война! Позор"

"Существо бездушное"

"Первый человек, который продаст нашу страну врагу, ей безразлично, что гибнут мирные люди"

"Вы говорите, что война на вас не влияет, но не забывайте, что вы носите ребенка под сердцем, а война забирает лучших сыновей, детей"

Напомним, в отличие от украинской блогерши войной интересуется и активно выражает свою позицию Бернар-Анри Леви. Французский режиссер отреагировал на удар РФ по Сумах и призвал прекратить переговоры с Россией. Он рассказал о своей недавней поездке в украинский город, который ежедневно страдает от обстрелов и объяснил, как можно остановить Владимира Путина.

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