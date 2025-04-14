Знаменитость призвал подвергнуть Путина остракизму.

Французский режиссер, философ и писатель Бернар-Анри Леви, известный своей проукраинской позицией, отреагировал на ракетный удар россиян по Сумах. Документалист, который ранее получил награду от Александра Сырского, призвал прекратить любые мирные договоренности со страной-агрессором.

Оккупанты обстреляли центр города баллистическими ракетами. В результате вражеской атаки погибли 34 человека, а ранения получили более 100 жителей. Среди пострадавших немало детей. Трагедия произошла в Вербное воскресенье, 13 апреля.

На фоне страшных новостей о терроре в Сумах на связь вышел режиссер из Франции. Он в очередной раз продемонстрировал свою поддержку Украины, посвятив в своем Instagram пост украинцам и показав последствия обстрела.

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"Буча стала украинским Орадур, а Сумы - украинской Герникой", - написал Леви, имея в виду массовые убийства гражданских во французском поселке Орадур-сюр-Глан нацистами в 1944 году и бомбардировки Герники в 1937 году во время гражданской войны в Испании.

Знаменитость также выступил против переговоров с Россией. Писатель убежден, что Владимир Путин и оккупанты должны понести наказание за террор в Украине и призвал подвергнуть диктатора остракизму.

"Никаких больше дискуссий с Россией. Немедленное прекращение всех переговоров. Путин должен быть подвергнут остракизму до тех пор, пока он не возьмет на себя обязательства не атаковать гражданские объекты", - отметил француз.

По его словам, на прошлой неделе он был в Сумах. Тогда философ также стал очевидцем обстрелов.

"Когда я был там в воскресенье, 6 апреля, на город упало 95 беспилотников и снарядов. Но никто не мог представить трагедии сегодняшнего дня (13 апреля - УНИАН), этого ужасного преступления против храброй и героической Украины", - написал режиссер и показал фото из Сум.

Отметим, что Бернар-Анри продемонстрировал свою поддержку Украине еще в 2014 году. Тогда он приезжал в Киев и выступал на Майдане Независимости. В 2022 году писатель осудил путинский режим. Он регулярно приезжает в Украину и посещает военных на фронте.

Кроме того, Леви снял в Украине три документальных фильма о полномасштабном вторжении России - "Почему Украина", "Слава Украине" и "С Украиной в сердце".

Напомним, ранее Татьяна Лазарева после обстрела Сум поддержала украинцев и назвала россиян "фашистами". Российская актриса известна своей проукраинской позицией и пренебрежительным отношением к действиям оккупантов. Она заявила, что опозорена на всю жизнь из-за своего происхождения.

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