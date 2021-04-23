Россиянин, который в 2016 году незаконно посетил оккупированный Крым, прибыл вчера в украинский порт на теплоходе из Турции.

В морском порту «Черноморск» (Одесская обл.) пограничники не пропустили в Украину известного российского блогера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ, вчера вечером в указанный порт на теплоходе из Турции прибыл гражданин Российской Федерации.

Читайте также"Убери за собой": Jerry Heil на камеру разгромила телевизор в лесу и нарвалась на критику (видео)«Мужчина оказался известным российским блогером, который участвовал в популярных реалити-шоу «Дом-2» и «Свадебный размер 2», - сообщили в пресс-службе.

Во время беседы с пограничниками россиянин подтвердил факт своего пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2016 году, и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска «Керчь».

За нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» россиянину запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

В пресс-службе погранотряда отказались назвать фамилию блогера. В то же время известно, что в российских реалити-шоу "Дом-2" и "Свадебный размер-2" участвовал блогер Сергей Пынзарь, у которого более 755 тысяч подписчиков в Инстаграм.

Отметим, что в "историях" в Инстаграм Пынзарь позирует в такой же одежде, что и мужчина на фото, опубликованном ГПСУ. Комментариев по поводу этой ситуации в соцсетях Пынзаря нет, однако судя по геолокациям на снимках, последние дни он как раз проводил в Турции.

Ранее сообщалось, что из-за поездки в оккупированный Крым популярного российского стендап-комика могут не пустить на гастроли в Украину.

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Авторы: Ольга Броскова, Лариса Козовая