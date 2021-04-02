Украинские пограничники уже готовы к встрече со звездой стендапа: по информации из открытых источников, Иван Абрамов посещал Крым.

Украинские пограничники готовы "встретить" должным образом популярного российского стендап-комика Ивана Абрамова, который посещал Крым.

Абрамов - бывший КВНщик, комик, музыкант и участник шоу «Stand Up». В мае этого года у него запланированы четыре концерта в Украине - в Харькове, Днепре, Киеве и Одессе.

В связи с этим представительство президента Украины в Крыму и Севастополе обратилось к Государственной пограничной службе и СБУ, так как ранее Абармов посещал оккупированный Крым, возможно, в обход украинского законодательства.

"Абрамов в августе 2019 незаконно посещал временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, нарушая действующий порядок пересечения административной границы с временно оккупированным полуостровом... В открытых источниках информации есть сведения о сольном концерте Ивана Абрамова в г. Симферополе, который состоялся 11 августа 2019", - отметили в представительстве накануне.

Сегодня пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко рассказал "Украинской правде", что пограничники получили информацию про Абрамова.

"Все нарушители, которые незаконно посещают оккупированные территории, будут привлекаться к ответственности. Работу по их установке Государственная пограничная служба совместно с другими органами ведет постоянно. Мы благодарны всем, кто помогает разоблачать таких лиц. Информацию от представительства президента по данному гражданину мы получили, приведенные факты мы учтем во время мероприятий пограничного контроля, когда это лицо попытается пересечь государственную границу Украины на въезд", - сообщил Демченко.

Читайте такжеНазвана причина самоубийства стендап-комика ШаляпинаОн подтвердил, что у ГПСУ уже есть сведения относительно возможного нарушения комиком порядка въезда на временно оккупированные территории, однако пояснил, что раскрывать данные, которые есть у пограничников, не может: часто нарушители, понимая, что понесут ответственность, пытаются убрать все доказательства из открытого доступа.

В СБУ в свою очередь пообещали сообщить подробности позже.

"С момента поступления в СБУ данное обращение будет проработано в установленные законом способ и срок. В части, за которую отвечает СБУ. Детали будут обнародованы по факту", - заявили в Службе.

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Автор: Катерина Комолова