Игорь Диденчук только вернулся из итальянского Турина.

Участник группы Kalush Orchestra Игорь Диденчук вернулся в Киев после Евровидения 2022 и сразу сыграл на сопилке для своих поклонников и журналистов.

Так, он приехал на поезде Ивано-Франковск-Киев. На вокзале его встретили очень приветливо. Поклонники надели розовые панамы, неотъемлемый атрибут образа солиста группы Олега Псюка. Кроме того, Диденчуку подарили красивый букет ромашек в знак благодарности за победу на конкурсе.

Выйдя из поезда, Игорь сразу же сыграл на сопилке, чем еще больше порадовал фанов и поднял боевой дух.

Отметим, Игорь вернулся в Киев из Турина, где проходило Евровидение 2022. В этом году Украина победила в конкурсе с большим отрывом. Согласно голосованию жюри, группа оказалась на четвертом месте. Но зрители таки вывели Kalush Orchestra на первом место, благодаря чему они и одержали грандиозную победу.

Кроме того, их выступление в финале конкурса бьет рекорды на YouTube. Видео набрало уже более 10 миллионов просмотров.

Напомним, ранее появилось видео, как Kalush Orchestra праздновали победу на Евровидении.

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