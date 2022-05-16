Участники бэнда посетили клуб.

14 мая украинская группа Kalush Orchestra победила на самом масштабном песенном конкурсе Евровидение 2022. После финала они отправились в клуб, где дали небольшой концерт.

Так, они посетили "Евроклуб" для фанатов конкурса. Там они снова исполнили свой хит Stefania, который и принес им громкую победу. Интересно, что фанаты пришли послушать группу с флагами разных стран, среди которых были и украинские флаги.

Напомним, в ночь с 14 на 15 мая состоялся финал конкурса Евровидение 2022. По результатам жюри, украинская группа Kalush Orchestra оказалась на четвертом месте. Но зрители решили отдать Украине рекордные 439 баллов, что и вывело группу на первое место.

Кроме того, сразу после финала конкурса солист группы Олег Псюк заявил, что эту победу они одержали для всех украинцев. Также, по его словам, они планируют вернуться в Украину и бороться с российской агрессией.

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