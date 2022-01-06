Оливия Молли Роджерс не может пока справиться с этим симптомом.

Известная австралийская модель Оливия Молли Роджерс рассказала, что после заболевания коронавирусом у нее началась непрерывная отрыжка.

"У меня самый редкий (но довольно забавный) симптом. Я не могу перестать отрыгивать. Я погуглила, и, по-видимому, это часть желудочно-кишечных симптомов Covid. У кого-то еще такое было?", – написала Оливия в Instagram.

Читайте также"Это трэш": жена Остапчука пожаловалась на резкое ухудшение здоровьяСтоит отметить, что у девушки через месяц свадьба с возлюбленным Джастином. Вот только непрерывная отрыжка пугает ее. Из-за такого необычного симптома она сидит дома, читает книги и смотрит фильмы.

Более того, возлюбленные даже отдали друзьям собаку, так как не могут выгуливать ее. Впрочем, Оливия не единственная у кого были странные симптомы после коронавируса. Поклонники поддержали девушку и заверили, что со временем это пройдет.

Напомним, титул Мисс Вселенная-2021 выиграла участница из Индии Харнааз Сандху.

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