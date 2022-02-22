Украинцы просят отстранить Россию от участия в конкурсе.

Украинские еврофаны запустили в сети хэштег #EurovisionWithoutRussia и потребовали отстранить участника Евровидения 2022 от Российской Федерации от песенного конкурса.

"Напомним, что конкурс Евровидение был создан после Второй мировой войны, чтобы объединить все европейские страны. Теперь мы наблюдаем, как одна из стран-участниц уже 8 год угрожает территориальной целостности Украины. Особенно сейчас. Это неприемлемо", - говорится в посте крупнейшего фан-блога в Instagram.

После этого поста в социальной сети появились и другие, которые публикуют фолловеры. Многие украинцы активно поддерживают такую позицию.

Напомним, от Украины на Евровидение 2022 в Турин поедет группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". При этом на нацотборе победила Алина Паш, но после скандала вокруг ее поездки в Крым через российскую границу, девушку дисквалифицировали.

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