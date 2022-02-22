Фанаты международного песенного конкурса услышат колыбельную от Украины в стиле этно хип-хоп.

После того, как Alina Pash прекратила участие в нацотборе на Евровидение 2022, организаторы приняли решение, что Украину на международном песенном конкурсе представит группа Kalush Orchestra с песней "Стефания".

Напомним, по результатам финала нацотбора на Евровидение второе место заняла группа Kalush Orchestra, у нее было 14 баллов: 6 - от жюри и 8 - от зрителей. На третьем месте оказался Wellboy с 13 баллами - 7 от жюри и 6 - от зрителей.

Скандал вокруг победительницы нацотбора Евровидения 2022 Алины Паш - все подробности

Сразу после победы Alina Pash в нацотборе на Евровидение 2022 в сети разгорелся скандал, так как певицу заподозрили в незаконном посещении оккупированного Крыма в 2015 году.

Артистка уверяла, что закон Украины она не нарушала. В качестве доказательства этих слов команда Паш предоставила "Суспильному" справку. Но она оказалась поддельной.

16 февраля пограничники ответили на запрос Алины Паш о поездке в Крым, отметив, что не могут предоставить справку, поскольку истек 5-летний срок, в течение которого предоставляется этот документ.

В тот же день, 16 февраля, сначала появился пост Alina Pash в Instagram, в котором она рассказала, что снимает свою кандидатуру и не будет представлять Украину на Евровидении 2022. Позже "Суспильне" заявило, что дисквалифицировало Паш, а она согласилась.

Согласно правилам, организатор нацотбора имеет право принять решение об определении представителя от Украины на конкурсе из числа других финалистов.

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