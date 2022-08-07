Ефросинина эмоционально ответила на вопрос о возможной встрече с кремлевским диктатором.

Известная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина, муж которой воюет в рядах добровольцев, призналась в готовности убить российского диктатора Владимира Путина.

Об этом звезда сказала в интервью Алесе Бацман, отвечая на вопрос, что она сделала бы, оказавшись рядом с Путиным в одной комнате.

"Кто-нибудь тебе дает ответ другой, кроме как "убил бы его"? Я бы растерзала. Мне кажется, из меня вышли бы все демоны. Я вот сейчас представляю эту картину", - призналась Ефросинина.

Также она назвала способы, при помощи которых расправлялась бы с диктатором.

"В способах? Я бы вцепилась в его плешивую башку и разодрала бы ему харю. Загрызла бы его. Я бы уничтожила его. Я поняла про эту войну, что мы наделены какой-то специальной силой. Понимаешь? Она же нас и надрывает изнутри, потому что нельзя столько в себе стресс носить. Но там бы я уже, конечно, оторвалась по полной - в этой комнате", - говорит Ефросинина.

Ранее украинский военный из 63-й мехбригады ответил на аналогичный вопрос и рассказал, что бы он сделал с Путиным при первой встрече.