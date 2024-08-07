Лиза рассказала о своем состоянии.

Известная украинская актриса и блогерша Лиза Василенко, которая стала известной после съемок в сериале "Школа", сообщила, что у нее обнаружили неизлечимую болезнь. У девушки диагностировали сахарный диабет первой степени.

Блогерша, известная своими скандальными высказываниями об Украине, вышла на связь в Instagram. Она опубликовала фото с высыпаниями на теле. На кадре Лиза была в слезах, но не стала объяснять, что с ней произошло.

"С этими болячками нет времени на Instagram, извините", - лаконично прокомментировала фотографию Василенко.

Позже актриса раскрыла, что больна диабетом, а причиной высыпаний стал стресс. Также бойфренд 26-летней Лизы - рэпер Моргенштерн, признанный "иноагентом" в РФ, - поделился кадром, на котором возлюбленная делает себе укол в руку.

Блогерша рассказала, что у нее диабет первого типа, который невозможно вылечить. Однако ее жизнь после диагноза практически не изменилась. Девушка просто должна следить за своим питанием и соблюдать диету. Все это важно для того, чтобы уровень сахара в крови не превышал норму.

Что известно о Василенко

Став популярной в Украине, Василенко уехала жить в РФ. Там она продолжала развивать свой блог и работала в российском тикток-хаусе Xo Team, за что неоднократно подвергала себя критике.

Более того, в своих интервью блогерша называла украинцев "глупыми" и заявляла, что она "лучше умрет в РФ, чем в Украине". После начала полномасштабного вторжения Василенко выехала из страны-агрессора и изменила свою позицию.

Она публично извинилась за свои слова и призналась, что до выезда даже успела принять участие в антивоенных митингах в России. Сейчас актриса живет в Европе вместе со своим бойфрендом. О войне в Украине она молчит.

Напомним, ранее Лиза Василенко рассказала, что над ней совершили насилие.

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