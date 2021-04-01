Актриса рассказала жуткие вещи, которые с ней происходили.

Украинская актриса и модель Лиза Василенко рассказала, как стала жертвой изнасилования.

В этом она призналась на YouTube-канале "Пушка".

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Лиза призналась, что в 17 лет она попала в компанию эскортниц в Москве. На дне рождении одной из них ей кто-то подсыпал какое-то вещество в алкоголь.

"У меня нет половины воспоминаний. У меня есть начало и конец. Начало - я сижу, пью, конец - меня т**хает жирный дед. Меня изнасиловали. Я помню просто, что он сверху, он огромный, а я не могу вылезти... Даже если мама будет смотреть это интервью, она услышит это впервые", - сказала Лиза.

Тогда все происходило как в тумане. По словам Лизы, она голой выбежала на улицу ждать такси. Но когда таксист подъехал она подумала, что сейчас все будет еще хуже.

"Я смотрела на таксиста и думала, что все закончится еще хуже. Меня, наверное, т**хнут, убьют и закопают. Он не нашей национальности. Он сажает меня обратно и говорит: "Я все понимаю. Скажи, куда вести, я просто довезу, чтобы ты была целой". Тогда я охре**ла, что еще есть люди хорошие", - добавила Лиза.

Также девушка рассказала, что на следующий день ей подарили новый IPhone в качестве извинений. При этом девушка не решилась обратиться в полицию за помощью.

"Я была одна. Я не знала, что мне делать. У меня не было на тот период ни друзей. У меня был мой абъюзивний парень, который меня п*здит и родители, которые меня не понимают. У меня никого больше не было ", - пояснила Василенко.

Кто такая Лиза Василенко:

Лиза получила известность благодаря главной роли в украинском сериале "Школа"

Сейчас она известна как Инстаграм-блогер

Елизавета уже неоднократно снималась в откровенных фотосессиях и выставляла фотографии в публичном доступе. В портфолио Елизаветы есть и ню-фотосессии

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Автор: Диана Могилевич