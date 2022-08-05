Алина Астровская сообщила о смерти бабушки.

Украинская певица Алина Астровская, которая последние годы живет и работает в России, сообщила о смерти бабушки Клавы.

Причина смерти неизвестна. При этом экс-солистка украинской группы REAL O выразила сочувствие жителям оккупированного Донецка, которые потеряли своих родных и близких из-за войны.

"Сегодня в нашей семье большое горе. Царство небесное моей бабушке Клаве. Господи, храни каждого, кто сейчас в этом аду на Земле. Сил семьям, потерявшим сегодня родных в Донецке. Пусть как можно меньше людей испытывают эти эмоции", - написала Астровская на своей странице в Instagram.

Несмотря на то, что Алина живет в России, она не стала молчать о войне в Украине. Девушка неоднократно говорила, что ее родные живут в нашей стране, они также слышат взрывы и находятся под обстрелами. Конечно, они каждый день на связи, но певица все равно за них очень переживает.

Напомним, ранее в семье тяжелобольной актрисы Тышкевич случилось горе. На фронте, под Херсоном, защищая нашу страну, погиб жених ее сестры Юли. Герою было всего 32 года.

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