На фронте погиб близкий человек Екатерины Тышкевич.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич ("Ничто не случается дважды") сообщила о трагическом известии. На войне погиб жених ее сестры. Герою было всего 32 года.

"В нашей семье произошло большое горе. На фронте, под Херсоном, защищая нашу страну, погиб жених моей сестры Юли. Ему было всего 32 года. Ушел в военкомат на третий день полномасштабного вторжения. Сам. Потому что считал своим долгом защищать суверенитет нашего государства. Это был невероятный человек. Светлый, эрудированный, с чувством юмора и каким-то кодом порядочности и интеллигентности", - написала Тышкевич в Instagram.

Актриса добавила, что ее сестра Юлия и Денис мечтали сыграть свадьбу, построить красивый дом и родить пятерых детей, но убийственная война унесла его жизнь.

Напомним, в июле этого года известная украинская актриса Катя Тышкевич пожаловалась на страшную болезнь. Она рассказала, что от боли она даже не могла открывать глаза.

Позже актриса сообщила о том, что уезжает на диагностику и лечение за границу. Она хотела попасть в Данию, однако клиника ответила, что до октября не сможет ее принять. Сейчас звезда продолжает искать специалистов в других странах Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: