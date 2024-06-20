В день смерти звезды "Друзей" рядом с ним могла быть его известная подруга.

Американская полиция заподозрила, что к смерти звезды сериала "Друзья", актера Мэттью Перри, который ушел из жизни 28 октября 2023 года, причастна его звездная подруга. В доме знаменитости уже провели обыски и изъяли ее телефон и ноутбук.

Как пишет издание In Touch, пока имя звезды не раскрывается. Однако женщина согласилась сотрудничать со следствием и уже была на нескольких допросах.

Во время вскрытия тела Перри криминалисты установили, что причиной его смерти стало "острое воздействие кетамина". Правда, во время обысков препарат в доме актера не нашли.

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Правоохранители пришли к выводу, что Мэттью употреблял вещество не один. Во время расследования полицейские нашли известную подругу звезды "Друзей" и предположили, что она могла быть рядом с ним в момент смерти.

"Она наняла адвокатов и провела множество встреч с представителями правоохранительных органов с тех пор, как они пришли в ее дом с ордером на обыск. Она молчит по поводу сложившейся ситуации. Но следователи должны были что-то знать, чтобы получить ордер и явиться с обыском в таком виде", - отметил инсайдер.

Имя знаменитости уже известно американским журналистам, однако они не раскрывают его из-за "деликатности расследования". Сама звезда говорит, что не имеет никакого отношения к смерти Перри.

По данным издания, первое знакомство неизвестной и актера произошло в реабилитационном центре. Как известно, Мэттью имел наркотическую зависимость. Прямо там между звездами завязалась дружба и, как сообщается, они вместе отказались от употребления психотропов.

Пока что официальных обвинений женщине не предъявили. Эмоциональное состояние звезды на пределе. По словам источника, суды могут "выбить ее из колеи, независимо от того, причастна она или нет".

Что известно о Перри

Актер начал свою карьеру в молодом возрасте, играя в различных телевизионных шоу и фильмах. Известность ему принесла роль Чендлера Биггса в сериале "Друзья", который выходил с 1994 по 2004 год.

Перри известен также своими проблемами с алкоголем и наркотиками, из-за которых он неоднократно лечился в реабилитационных центрах. Он открыто говорил о своих проблемах, чтобы помочь другим, кто борется с подобными зависимостями.

Знаменитость никогда не был женат и не имел детей. Актер умер на 54 году жизни. Он был найден мертвым в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее мы писали, что Мэттью Перри составил завещание за 14 лет до своей смерти.

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