Королевская чета проводила там время еще во время учебы в университете Сен-Эндрюс, а своим друзьям рассказывала, что именно в этом особняке она пережила самые счастливые моменты жизни.

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон имеют еще одну резиденцию на территории поместья Балморал в Шотландии. Об этом особняке мало упоминается в СМИ, но известно, что он был подарком герцогу Кембриджскому от его прабабушки, королевы-матери, незадолго до ее смерти в 2002 году.

Как пишет издание Hello, дом расположен недалеко от Биркхалла. По предварительной информации, коттедж небольшой и в нем есть всего три спальни.

Королевская чета проводила там время еще во время учебы в университете Сен-Эндрюс, а своим друзьям рассказывала, что именно в этом особняке она пережила самые счастливые моменты жизни.

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Отмечается, что в этом доме герцоги Кэмбриджские вместе с детьми останавливались в 2019 году во время летних каникул.

Поместье Балморал площадью чуть больше 20 тысяч гектаров включает в себя в общей сложности 150 зданий, в том числе замок Балморал и садовый коттедж, который часто использовался королевой Викторией для завтрака. Также на его территории есть также несколько коттеджей, доступных для аренды.

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Автор: Виктория Гордиенко