Она призналась, что ей нужно сделать несколько операций.

Певица Светлана Тарабарова рассказала, что после третьих родов у нее начались проблемы со здоровьем. Порой она даже плачет, потому что ей тяжело встать с кровати.

Как рассказала артистка в интервью Славе Демину, ей нужно сделать несколько операций, так как у нее есть проблемы с некоторыми органами, в том числе и с позвоночником.

"Это такие интимные моменты, но женщины, которые рожали третьего ребенка, знают, с чем сталкиваются. Мне нужно будет сделать несколько операций. Несложных, но надо. Проблемы с некоторыми органами, потому что сложная беременность была. Ты постоянно волнуешься, в стрессе, и это дает последствия. Позвоночник посыпался", – поделилась певица.

Она добавила, что несмотря на боль, все равно ночью встает к маленькой дочери, чтобы покормить ее. Тарабарова благодарна за то, что у нее до сих пор есть молоко.

Отметим, Светлана Тарабарова замужем и воспитывает троих детей. Последний раз она стала мамой совсем недавно.

Напомним, ранее Тарабарова рассказала о романе с Дантесом. Оказывается, они почти три года были вместе и даже думали о женитьбе.

Вас также могут заинтересовать новости: