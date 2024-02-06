Мужчина предложил более дешевый вариант.

Украинский певец EL Кравчук, который дважды участвовал в Нацотборе на "Евровидение" в 2010 и 2011 годах, высказался относительно 11 миллионов бюджетных средств, которые были выделены на проведение нынешнего Нацотбора.

Мужчина отметил, что на такое мероприятие можно было потратить значительно меньшую сумму.

"У нашей страны другие приоритеты. И вместо Нацотбора можно значительно дешевле подготовить музыкальное попурри из украинских артистов. А потом отправить их в Швецию, со сцены "Евровидения" как гости спеть и напомнить о нас, о длительной войне", - прокомментировал певец свою позицию изданию "Телеграф".

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А далее подчеркнул, что даже знает, кто бы мог снова достойно представить Украину на международном конкурсе.

"Та самая Верка Сердючка прекрасно с этим справилась бы", - сказал мужчина.

EL Кравчук добавил, что детально Нацотбор не смотрел, однако составил свои впечатления о концерте.

"Мне хватило отрывков в соцсетях. Номера все были разные. И это, конечно, хорошо, что каждый участник пытался показать что-то свое. Моя команда мне присылала больше скриншоты таблиц и мемы о моем друге Андрее Данилко", - сказал он.

Певец добавил, что песня "Teresa & Maria" дуэта Аlyona Аlyona и Jerry Heil является, по его мнению, самой форматной.

Напомним, недавно Тимур Мирошниченко также прокомментировал бюджет, который потратили на Нацотбор.

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