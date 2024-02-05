Мужчина говорит, что о культуре тоже не стоит забывать.

Тимур Мирошниченко, который уже 19 лет является "голосом "Евровидения" и в этом году был ведущим Нацотбора, прокомментировал упреки по поводу того, что на проведение мероприятия было потрачено 11 миллионов гривен.

"У меня гонораров не было. Я являюсь постоянным ведущим "Евровидения". Если кто-то думает, что я за это получаю заоблачные деньги - это не так. У меня в контракте было прописано, кажется, 185 гривен", - признался ведущий в эфире Ранок.LIVE.

Тимур говорит, что возмущение людей понимает, но представление Украины на международном конкурсе тоже очень важно.

"Да, мы все круглосуточно донатим, но с другой стороны это такой тонкий момент. Мы постоянно удивляемся, почему у нас смотрят "Слово пацана", а не что-то другое. А потом удивляемся, почему мы тратим средства, например, на Нацотбор или на съемку кино. Я понимаю, что сейчас в приоритете ВСУ, но культура и представление Украины на международной арене - это обязательно!" - подчеркнул Мирошниченко.

Он говорит, что нужно, чтобы наш флаг висел на плечах у представителей Украины на всех международных соревнованиях и желает успеха дуэту Аlyona Аlyona и Jerry Heil в Швеции.

Напомним, недавно украинская певица Lama раскритиковала проведение Нацотбора во время войны.

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