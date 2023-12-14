Он выступает за украинизацию общества.

Музыкант Павел Зибров всегда разговаривает на украинском языке, однако до полномасштабного российского вторжения он не навязывал свое мнение общественности по этому вопросу.

Однако после 24 февраля 2022 года он четко понял, что наше общество нужно украинизировать. Как он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, русский язык вызывает у него отвращение, поэтому он делает замечания молодым людям, которые разговаривают на языке страны-агрессора.

"Пусть старшие говорят, к ним претензий никаких нет. А бывает молодежь, там 12 лет, подростки. И я думаю: "Блин, вас же учила украинская школа", – объяснил он.

Зибров добавил, что русскоговорящая молодежь обращает внимание на отношение к ней, поэтому старается переходить на украинский.

Кроме того, артист отметил, что не слушает и русскоязычные песни.

"Меня раздражают русские песни, если я где-то слышу. У меня какое-то к русскому языку сейчас отвращение такое", - подытожил Зибров.

Напомним, ранее Павел Зибров раскрыл секрет своего счастливого брака.

Вас также могут заинтересовать новости: