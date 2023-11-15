Для позорной рекламы оккупанты использовали фото украинской певицы FIÏNKA.

На оккупированных Россией территориях на юге и востоке Украины оккупанты призывают мирное население к русификации фамилий. Так, в Мелитополе стали распространять рекламу с призывом менять фамилии. Например, с украинской фамилии "Галушко" на "Глушкова". На рекламном объявлении оккупанты разместили фото известной украинской артистки, которая выступает под сценическим именем FIÏNKA.

Артистка дала подробный комментарий порталу МУЗВАР. Об этой истории знаменитость узнала от знакомого военного ВСУ из Мариуполя. Певица попала в незаурядную рекламу и оперативно отреагировала на такую внезапную популярность на захваченных Россией территориях.

Знаменитость вспомнила, как в одном из своих интервью назвала себя националисткой и высказала мнение, что будет очень хорошо, если детей оккупантов будут пугать ее фамилией: "Не будешь спать, приедет Финка и сдует тебя трембитой".

Видео дня

Она добавила: "Как можно влупить фотографию максимально проукраинской женщины, гуцулки для призыва смены фамилий? Интересно, чего именно моя фотография на обложке этой новейшей интерпретации "Мини Мазайла"? А, точно. Я же в одном из интервью сказала, что я националистка. А тем калицунам все равно, что нацистка, что националистка", - не скрывала эмоций украинка.

Артистка предупредила фанатов: "Пишу сей пост и доедаю мальчика в трусиках. Слава нації!"

Что известно о певице FIÏNKA

Ирина воспитанник (FIÏNKA) – украинская певица и актриса, которая активно популяризирует колоритную гуцульскую культуру. В 2019-м году создала юмористический проект под названием "Ліжник TV", в котором она является ведущей и сценаристкой. В том же году артистка дебютировала как певица под псевдонимом "FIINKA". Ее самый известный сингл - "Груба". Также артистка участвовала в Нацотборе на песенный конкурс "Евровидение-2023".

Напомним, что украинская певица Alyona Alyona рассказала, как ей пришлось тяжело в общении с родителями.

Вас также могут заинтересовать новости: