Девушка стала звездой нового видео Николаса Кармы.

Популярный украинский блогер Николас Карма поделился новым роликом, главной героиней которого стала жительница Запорожья. Украинка пообщалась с инфлюенсером и рассказала, сколько стоит ее одежда.

В своем Instagram блогер опубликовал видео, на котором показался с девушкой в синяках и с выбитыми зубами. Сначала она стеснялась своего внешнего вида, но все же согласилась ответить на вопрос Кармы "Сколько стоит ее Look?". По ее словам, она на днях упала со второго этажа дома и сильно травмировалась.

Жительница Запорожья, несмотря на травмы, не потеряла позитива и рассказала о своем образе на камеру. В частности, она указала, что ее "лук" стоит примерно 36 тысяч гривен.

"Шубка Zara - 6 тысяч. Угги где-то 6-7 тысяч, такое что-то. Костюм где-то тысячи три, наверное. Украинский бренд. Сумка - это подарок. Тысяч двадцать, может", - сказала девушка.

А также она и не забыла о своих зубах. Девушка отметила, что именно они были самым дорогим элементом ее образа и стоили примерно 4 тысячи долларов. Украинка также поделилась интересной историей. За день до съемок с Николасом она праздновала день рождения и, чтобы хорошо выглядеть, она замаскировала синяки под макияжем, а зубы решила приклеить на клей. Однако она признает, что это было не лучшее решение, поскольку потом они отпали.

Искренность и позитив девушки "подкупили" сеть. Она стала настоящей звездой в Instagram. Пользователи очарованы ее открытостью и благодарны, что она не постеснялась сняться в видео:

"Я думаю, что мало кто из девушек в не самом лучшем своем виде согласились бы на то, чтобы показать себя на видео. А эта девушка - просто сделала это"

"Сильная девочка, находит силы смеяться и шутить"

"Молодец девочка, все беды нужно переносить с наибольшим позитивом и улыбкой! Синяк сойдет, зубы отремонтируют и все будет хорошо с внешностью. А вот ваш позитив дорогого стоит!"

"Героиня видео, если ты это читаешь, моя поддержка с тобой. Крутой подход по жизни"

"Какая умничка! Смелая, согласилась. Пусть быстрее все заживает"

Напомним, ранее Lida Lee ответила, сколько стоит ее повседневный "лук". Николас Карма застал исполнительницу во Львове и записал видео с ней.

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