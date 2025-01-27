Стало известно, как ролики с порносайтов попали в заведение.

В одном из караоке украинской столицы произошел курьезный инцидент. Прямо посреди вечера, когда в заведении отдыхали люди, под песню народного артиста Украины Степана Гиги включилось порно.

Видео, которое сняли присутствующие в заведении, распространил блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале BespaLOVmedia. Ситуация произошла, вероятно, в четверг, 26 января. Гости караоке танцевали и развлекались под музыку, а одна из клиенток решила спеть в караоке хит Гиги "Этот сон".

Когда дело дошло до припева, неожиданно на всех экранах в заведении включилось порно. Сначала не все посетители обратили на это внимание, а, судя по видео, бармен этого вообще не заметил. Однако девушка, которая исполняла композицию, сразу это увидела и начала смеяться. Она была шокирована, но при этом не прекратила петь.

Как утверждает звездный обозреватель, порно включилось на телевизорах неслучайно. По его словам, это была месть звукорежиссера, который ранее работал в этом караоке. Мужчину уволили и таким образом он решил отомстить владельцам заведения.

"Вчера в киевском караоке под песню Степана Гиги включили порно. Как оказалось, это была месть звукорежиссера, которого недавно уволили", - написал под роликом Беспалов.

Напомним, ранее курьез произошел во время концерта артистки и блогерши Анны Тринчер. В сети распространили видео, на котором видно, как певица ударила танцовщицу по лицу микрофоном.

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