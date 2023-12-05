Это заболевание и объясняет ее поведение в соцсетях.

Последнее время американская певица Бритни Спирс очень странно себя ведет, что неоднократно вызывало опасения у ее поклонников относительно ее состояния здоровья.

Группа защиты здоровья "Akathisia Alliance for Education and Research" также обратила внимание на странное поведение артистки, в том числе и ее танцы в социальной сети Instagram, и предположила, что у Бритни может быть редкое психическое заболевание.

Так, по мнению группы, у Спирс акатизия - заболевание, которое вызывает желание постоянно двигаться.

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Отмечается, что данное психическое заболевание может быть спровоцировано приемом специальных лекарственных препаратов, которые в свое время употребляла певица, находясь на лечении в психбольнице.

Кроме того, исследовательская группа объяснила, что акатизия провоцирует не только сверхвысокий уровень беспокойства и напряжения, но и может привести к самоубийству.

Напомним, ранее Бритни Спирс едва не потеряла платье прямо на публике.

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