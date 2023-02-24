Сообщается, что непогашенная задолженность певицы связана с неправильной уплатой налогов.

Певица Вера Брежнева, которая после 24 февраля 2022 года покинула Россию и оборвала все связи со страной-агрессором, сейчас попала в скандал - у нее нашли серьезные долги на территории РФ. Задолжала Брежнева деньги в налоговую службу.

Как сообщают росСМИ, артистка была зарегистрирована в налоговой системе как Вера Викторовна Киперман - по фамилии бизнесмена, с которым она развелась более десяти лет назад. Россияне проанализировали историю уплаты налогов и выявили "недостачу" в 193 тысячи рублей (около 95 тысяч гривень). Уточняется, что это свежий долг, за который еще не была начислена пеня.

В российской налоговой уточнили, что у Веры Брежневой все же есть действующий бизнес на территории страны - это бренд женской одежды, запущенный совместно с Ханной Хмелевой шесть лет назад.

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Выпуск одежды до сих пор продолжается, правда не очень успешно, поскольку прошлый год компания закрыла с убытками в размере 14 тысяч рублей. Неизвестно, ведет ли Вера Брежнева какую-то коммуникацию со своей бизнес-партнершей из РФ.

Напомним, в России Веру Брежневу "вырезали" из сериала "Мажор".

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