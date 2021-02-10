У Алины Гросу умерла бабушка / фото Instagram Алины Гросу
В семье певицы Алины Гросу случилось горе - умерла бабушка.
Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.
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"Только что узнала. Всего лишь месяц прошёл, с того момента, как мы виделись...ну как так.. Будем помнить, навсегда", - написала Гросу.
Поклонники выразили соболезнования певице:
"Держитесь... понимаю ваше состояние", "Мои соболезнования. Бабушки - самое дорогое, что есть в жизни", "Сил вашей семье, это большое горе, сама недавно пережила потерю, понимаю ваши чувства".
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