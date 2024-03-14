Она случайно узнала, что у нее рак.

Американской актрисе Оливии Манн, которая известна по фильмам "Люди-Икс: Апокалипсис", "8 подруг Оушена", "Супер Майк" и другим киноработам, сделали серьезную операцию - двойную мастэктомию. Это значит, что ей удалили обе молочные железы. Хирургическое вмешательство понадобилась 43-летней женщине для того, чтобы устранить агрессивную форму рака груди.

Известно, что актриса в прошлом году сделала тест на наличие генов рака. Тогда она получила отрицательный результат, однако врач настаивал на дополнительных обследованиях.

"У меня диагностировали рак груди. За последние десять месяцев я перенесла четыре операции, столько дней провела в постели, что даже не могу сосчитать. Я узнала о раке, его лечении и гормонах больше, чем когда-либо могла себе представить. Я держала в тайне диагноз, чтобы люди не видели мое беспокойство и больничные халаты", - написала Оливия у себя в Instagram и опубликовала фото с больницы.

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Она также отметила, что было трудно об этом рассказать всем, но считает, что ее пример может помочь другим женщинам.

"Я позволяю людям следить за собой, когда есть силы, когда я могу одеться и выйти из дома, когда я могу погулять с сыном в парке. Мне нужно было перевести дух и пройти через самые тяжелые моменты, прежде чем поделиться", - добавила Манн.

К слову, Оливия замужем за комиком Джоном Малейни. Вместе пара воспитывает 3-летнего сына Малколма Хиепа.

Напомним, ранее стало известно о раке кожи у актрисы и модели Кристи Бринкли.

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