Она уже перенесла операцию.

Американская супермодель и актриса Кристи Бринкли, которая играла в фильмах "Бэтмен и Робин", "Отчаянные парни" и в других киноработах, рассказала о серьезном заболевании. Врачи диагностировали у нее рак кожи.

У 70-летней женщины нашли злокачественную опухоль на лице, которую нужно было срочно удалять. Кристи уже перенесла операцию и опубликовала фото из больницы у себя в Instagram, показав последствия хирургического вмешательства.

"Хорошая новость для меня заключается в том, что врачи обнаружили на раннем этапе базальноклеточный рак. И у меня были замечательные специалисты, которые удалили рак и зашили мое лицо до совершенства, как Dior от кутюр", - написала актриса.

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А дальше отметила, что теперь будет больше следить за своим здоровьем и не пренебрегать правилами пребывания на солнце.

"Всего этого можно избежать, если тщательно защитить себя от солнца! Я немного опоздала с этим. Поэтому для этой старой русалки/садовника нужно мазаться SPF 30, наносить его повторно при необходимости, надевать длинные рукава и шляпу с широкими полями. И делать регулярные общие осмотры организма... Это обязательно", - подчеркнула Кристи.

Кстати, о своей болезни она узнала случайно, когда пошла на осмотр вместе с дочерью. Эту историю она описала так:

"Врач смотрел на каждую веснушку с помощью увеличительного стекла... Это был не мой прием, поэтому я не собиралась ничего говорить. Однако в конце решила спросить о маленькой крошечной точке, которую я почувствовала, когда делала макияж. Он посмотрел и сразу понял, что нужна биопсия! Он сделал это сразу".

Что известно о Кристи Бринкли

Кристи Бринкли родилась в США. Она стала известной благодаря моделингу, позже начала играть в фильмах. В частности, ее можно увидеть в кинолентах "Отчаянные парни", "Белый Бой", "Голдберги", "Бэтмен и Робин" и в других киноработах. Также Кристи занимается фондом, который помогает людям с проблемами зрения.

Напомним, ранее звезда "Эмили в Париже" едва не умерла на отдыхе.

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