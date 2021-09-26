Тина Кароль восхитилась боем Усика и Джошуа.

В ночь с 25 на 26 сентября состоялся бой украинского боксера Александра Усика и британца Энтони Джошуа. На победу Усика отреагировали многие звезды бокса, а также украинская певица Тина Кароль.

Звезда в инста-сториз назвала Александра сверхкрутым бойцом и поздравила его с победой. Также на фоне слышно, как кричат друзья Кароль.

"Мы поздравляем Усика всей командой! Ты сверхкрутой", - сказала Тина Кароль.

Читайте такжеПринц Чарльз запустил телеканал о климатических проблемахОтметим, что также Усика поздравил и президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO - снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций! Тяжелая, но потому еще более ценная победа. Браво, Чемпион! Мощь! Сила! Усик! Украины", - написал президент на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Тина Кароль назвала Ivan NAVI хорошим парнем и отметила, что за таких мужчин можно выходить замуж.

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Автор: Диана Могилевич