Артист напомнил, что терроризм и ислам не имеют ничего общего.

Тур российского музыканта Андрея Макаревича по Казахстану, Узбекистану и Кыргызстану оказался под угрозой срыва. Дело в том, что певец поддерживает Израиль после нападения боевиков ХАМАС.

Артист в своих соцсетях открыто выражает поддержку стране, в которой живет после того, как уехал из России, где его объявили иноагентом из-за поддержки Украины. Теперь же тур артиста и его группы "Машина времени", который запланирован на конец ноября – начало декабря, может не состоятся, а концерты в Ташкенте, Бишкеке, Алма-Ате и Астане просто отменят.

Сам Макаревич записал небольшое видео, в котором вспомнил предыдущие свои выступления в этих странах и рассказал, что организаторам концертов угрожают неизвестные люди.

"Мы много раз с "Машиной" (группа "Машина времени" - УНИАН) выступали в и Казахстане, и в Узбекистане, и в Кыргызстане. По-моему, это всегда было очень хорошо. В Ташкенте мы с Сашей Кутиковым написали песню "За тех, кто в море". Собрались к вам в очередной раз, но тут какие-то странные люди завалили угрозами организаторов концертов. Видимо, из-за того, что я поддержал Израиль в его войне. Поддержал страну, в которой я живу", - поделился музыкант.

При этом он напомнил, что террористы ХАМАС не имеют ничего общего с арабским миром и исламом.

"Друзья мои, ХАМАС – это не ислам. Сегодня рядом с нашим домом упала ракета. Почти на арабский город Фарадиз, на мусульманский город. Это ислам? Вырезать женщин и детей – это ислам? Прикрываться заложниками – это тоже ислам? Я до сих пор думал, что нет. В общем, удачи вам всем и до встречи на концертах, я надеюсь. Я знаю, что у нас много друзей", - подытожил Макаревич.

Макаревич поддержал Израиль - последние новости

Макаревич, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину уехал с женой в Израиль, только лишь через сутки после нападения боевиков ХАМАС вышел на связь и рассказал об обстановке.

Кроме того, артист заявил, что готов взять в руки оружие и отбивать атаки боевиков ХАМАСа.

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