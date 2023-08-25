Артист объяснил, "берегут" ли известных мужчин на фронте.

Известный певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который отправился на защиту Украины в первые дни полномасштабной войны, откровенно рассказал, пользуются ли медийные персоны, служащие в ВСУ, так называемыми "особыми условиями". Многих людей интересует, предоставляют ли звездам какие-то привилегии и "берегут" ли их на фронте.

В интервью Славе Демину Тополя признал, что публичные персоны, конечно же, притягивают к себе больше внимания. И если на фронте погибает какая-то звезда, то россияне этому очень радуются, ведь такую информацию оккупанты пытаются сделать частью своей пропаганды.

"Если человек, имеющий свою аудиторию, и эта аудитория большая, если он погибнет это прям "класс" - россияне раздувают и сделают это так, как они умеют, в контексте пропаганды. Но я не знаю за своих коллег, я знаю, что "Антитела" с первого дня и до того момента, пока нас не вывели с передовой, абсолютно в равных условиях со всем батальоном. Никаких нюансов", - пояснил Тополя.

Артист отметил, что он действительно пытался помочь сослуживцам, поэтому использовал свою популярность. Благодаря этому Тополе удавалось находить деньги на приобретение снаряжения или машин для военных. При этом музыкант и другие участники группы "Антитела", которые тоже ушли на фронт и стали парамедиками, находился "на нуле".

"Мы пытались натягивать и использовать свой ресурс публичности, чтобы какие-то штуки для батальона делать... Те же самые бронежилеты, какие-то аптечки, много-много разного, автомобили, например... Мы работали тупо "на нуле". Нам прилетало, нам базу развалило, прямо во двор прилетел снаряд. Чудом просто нам удалось вывезти бойца с оторванной ногой, машина не заводилась", - вспомнил Тополя.

Напомним, ранее Тополя честно ответил, хочет ли вернуться на фронт. Артист не стал скрывать мыслей и объяснил свою позицию.

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