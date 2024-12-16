Певица объяснила, что кольцо от известного бренда.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая известна своими хитами и яркими образами удивила поклонников неожиданным признанием. Несмотря на расставание с Александром Волошиным певица не спешит расставаться с кольцом, которое когда-то символизировало их любовь.

Причина, по которой Анна не снимает кольцо, гораздо прозаичнее. Как призналась сама певица в новом выпуске проекта "Прошу прощения", она просто не может отказаться от такого драгоценного украшения.

"Я надела свое кольцо, с которым мне делали предложение. Оно до сих пор у меня на безымянном пальце. Все потому, что это Cartier, а на другие пальцы оно не налазит", - поделилась исполнительница.

Дело в том, что кольцо изготовлено в знаменитом французском ювелирном доме Cartier, и его стоимость, несомненно, впечатляет.

"У меня есть еще одно кольцо, которое полностью в бриллиантах и золоте. Если сдавать в ломбард, то считается только золото. В общем не выгодно", - рассказала знаменитость.

Интересно, что сначала певица тяжело переживала развод и связывала кольцо с болезненными воспоминаниями. Однако, время лечит, и сейчас, по словам Анны, это украшение для нее - просто красивый аксессуар, который дополняет ее стильные образы.

Анна Тринчер призналась, что не планирует продавать не только кольцо от Cartier, но и другие подарки от бывшего мужа. Она считает, что сдавать ювелирные изделия в ломбард невыгодно, ведь там учитывается лишь стоимость золота, а не художественная ценность украшения.

Напомним, Анна Тринчер рассказала об отношениях с беглым Волошиным.

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