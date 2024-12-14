Певица рассказала, что у них был долгий разговор.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем, блогером Александром Волошиным, после их громкого развода в 2023 году. Об этом актриса рассказала в комментарии "Невероятной правде о звездах".

Несмотря на то, что пара долгое время интриговала поклонников возможным примирением. Она призналась, что через год после разрыва они с Волошиным созвонились и проговорили все обиды.

"Мы не остались друзьями с Сашей. Мы имели коммуникацию в телефонном режиме, закрыли гештальты через год после развода. Радуюсь, что этот разговор произошел. Потому что мне много было чего сказать, потому что я чувствовала, что я живу со стеной. Он эмоционально был атрофирован в тот период. А я оставалась с тем клубком гнева, печали и состояния жертвы, жалости к самой себе. Мне важно это все было донести и все", - поделилась певица.

Тринчер также отметила, что готова к новым отношениям, но не будет афишировать их подробности. Она также призналась, что не видит себя мамой в ближайшем будущем.

"Нет приватности. Я не хочу, чтобы о моей личной жизни кто-то знал. Хочу иметь право на ошибку. Я не вижу себя мамой. Не могу представить, что это за ощущения, желание и мотивация отдать свое тело на это", - пояснила артистка.

Напомним, Анна Тринчер рассказала о периоде бедности, когда не могла себе купить даже одежду.

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