Забинтованный средний палец Зеленской заинтриговал ее фанатов.

Жена президента Украины, первая леди Елена Зеленская заинтриговала сеть красноречивой деталью. На всех фотографиях от 19 сентября она предстает с пластырем на среднем пальце правой руки.

На недавней фотографии на руке первой леди все еще можно разглядеть пластырь.

Впервые травму жены президента можно было увидеть 19 сентября. В то время Зеленская находилась в США в рамках официального визита с мужем.

Видео дня

Забинтованный средний палец был отчетливо виден на видео одной из фан-страниц первой леди в Instagram. На ролике показано, как во время речи президента Украины на 78-й сессии Генассамблеи ООН Елена Зеленская подносит перевязанную руку к лицу.

После завершения выступления Владимира Зеленского она аплодировала, стараясь не задеть травмированный палец.

Добавим, что недавно российские СМИ распространили фейк о Зеленской, сообщив, что она купила украшение за один миллион долларов.

Напомним, что ранее Елена Зеленская в костюме с необычной брошью произвела фурор в США.

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