РосСМИ дезинформируют людей через нигерийские издания.

Нигерийское издание "THE NATION" разгоняет информацию о том, что первая леди Украины Елена Зеленская во время рабочего визита в США сделала покупку за один миллион долларов.

Сообщается, что Зеленская посетила ювелирный бутик Cartier. Там она не только приобрела дорогое украшение, но и поссорилась с сотрудником магазина.

Так, девушка рассказала, что пыталась пригласить Зеленскую на экскурсию, но она отказалась. А затем супруга президента Украины якобы огрызнулась в адрес работника: "Кто сказал, что мне нужно ваше мнение?"

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После этого, как сообщает издание, Зеленская поговорила с менеджером магазина, после чего сотрудницу уволили.

Более того, пропагандистское издание даже предоставило якобы чеки покупок Зеленской. Однако на самом деле этого не могло произойти. В момент якобы покупок в магазине Cartier Зеленская вообще находилась в Канаде. Поэтому она никак не могла совершать покупки в Нью-Йорке.

"Также перед Канадой был официальный визит в Вашингтон, где первая леди вместе с президентом посетила мемориал Пентагона в Вашингтоне, сооруженный в честь атаки 11.09.2001 и провела ряд встреч, в том числе с Джилл Байден", - сообщает Центр противодействия дезинформации.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда российская пропаганда распространяет фейки через нигерийские издания. Ранее враг распространял фейк о "Вилле Зеленского" через издание "PUNCH".

Напомним, ранее Елена Зеленская в костюме с необычной брошью произвела фурор в США.

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