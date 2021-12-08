Поклонники Монро сравнили ее с Джей Ло.

Украинская травести-дива Монро поделилась в своем инста-блоге новой фотографией, на которой предстала в нежном, но не менее ярком образе.

Звезда позирует в белом платье с кружева и соломенной шляпе. В объектив камеры крупным планом попало ее лицо, на которое она нанесла яркий макияж с акцентом на глаза.

Читайте такжеБыло - стало: 5 украинских звезд, изменившиеся до неузнаваемости (фото)Дополнила она такой образ сережками-кольцами с жемчугом, колье и массивным кольцом. Поклонники пришли в восторг от нового снимка Монро и даже сравнили ее с американской певицей Джей Ло.

"Прекрасная фотография, прекрасная Монро", "Невероятная", "Какая роскошная", "Шикарная, так держать", "Это пожар", "Какая красивая", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее травести-дива Монро показалась в очень неожиданном виде.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич